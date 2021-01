El Govern ordena un confinament municipal de deu dies després de Reis

la justícia s'apropa Per Bot el 4 de gener de 2021 a les 15:55

la gran aturada

Per Carles V el 4 de gener de 2021 a les 15:42 2 0

Es desborda tot, anuncien un tancament de 10 dies i a partir del quart dia ja obriran escoles, mantenen oberts restauració i cultura i permeten tots els desplaçaments per motius laborals (que com tothom sap, serveixen perquè tothom vagi on vulgui amb aquesta excusa). Res tu, segur que amb aquesta mesura tot s'arregla.