La justícia britànica rebutja extradir Assange als Estats Units

Breaking: UK judge rules against extradition of Assange to US #AssangeCase — WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2021

La justícia britànica ha decidit finalment rebutjar l'extradició de Julian Assange als Estats Units, on s'exposa a una pena màxima de 175 anys a la presó per 17 delictes d'espionatge i un delicte per la publicació d'informació classificada.Immediatament després de conèixer el veredicte, la defensa del fundador de Wikileaks ha demanat l'excarceració. Els Estats Units tenen ara 14 dies per apel·lar contra la decisió del tribunal penal central d'Anglaterra i Gal·les, que argumenta problemes de salut mental.Assange va ser arrestat l'abril de 2019 a l'Ambaixada de l'Equador a Londres, on estava refugiat des de 2012 per a evitar ser extradit inicialment a Suècia, on tenia pendent una recerca per presumptes delictes sexuals. A banda, està acusat d'espionatge per les autoritats nord-americanes per difondre milers de documents oficials i secrets a través del seu portal.La defensa d'Assange havia denunciat les "motivacions polítiques" del cas i el risc que no tingui un "judici just" als EUA.

