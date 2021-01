L'alerta d'un exdirectiu de l'OMS sobre la vacunació

Altres notícies que et poden interessar

L'epidemiòleg i exdirectiu de l'OMS Daniel López Acuña afirma que s'ha entrat "de ple" en una tercera ona que serà "més virulenta" i destaca que és necessari vacunar contra la Covid-19 "com si fos una operació militar i de guerra".L'epidemiòleg defensa que no s'aconseguirà un nivell de vacunació que permeti veure "canvis importants" en la incidència de la pandèmia fins d'aquí a "diversos mesos", però "cal apostar-ho tot a vacunar tan intensivament com es pugui"."El procés de vacunació és un desafiament organitzatiu i logístic. S'ha de vacunar a un ritme de cinc milions d'espanyols per mes per a aconseguir els 35 milions, que suposarà la immunitat de grup, al final de l'estiu", diu. En aquest sentit, lamenta que la vacunació a l'Estat hagi arrencat amb ritmes "una mica lents"."Cal vacunar com si fos una operació militar i de guerra. Cal vacunar sense parar i totes les comunitats han de plantejar-se si necessiten reforçar els dispositius d'atenció primària o algun altre dispositiu complementari", afegeix.Després de lamentar que estem davant d'una evolució de la pandèmia que era "previsible per la laxitud i relaxació de moltes de les mesures restrictives", l'epidemiòleg assenyala en declaracions a Ràdio Basca que la tercera onada serà "més virulenta" que la segona. "Havíem d'haver estat molt més previnguts", rebla.

