Barcelona, vuitena millor ciutat del món

Barcelona se situa en la vuitena posició com a millor ciutat al món, segons l'informe The World's Best Cities 2021, de Resonance Consultancy. Així, la ciutat es manté i repeteix en vuitena posició per segon any consecutiu en un dels rànquings mundials de referència. Barcelona se situa per davant de Los Angeles i Madrid, i per darrere de Londres, Nova York, Paris, Moscú, Tòquio, Dubai i Singapur.L'informe qualifica les ciutats com a llocs per viure, treballar o visitar, però incorpora també factors relacionats amb la captació d'ocupació, inversió o visitants, que van des del nombre d'experiències culinàries i museus, fins al nombre d'empreses globals, connexions directes de vols i mencions que cada ciutat té a xarxes socials.Pel que fa als resultats parcials del rànquing, els millors resultats de Barcelona són la setena plaça en promoció a Internet, seguit de la novena en qualitat urbana, l'onzena en programació cultural i la dotzena en infraestructura i atractivitat. En l'informe es descriu Barcelona com una ciutat europea "gairebé ideal" i se'n destaca el bon temps durant bona part de l'any, les platges, l'arquitectura i parcs "icònics".Pel que fa al turisme i s'assenyala que la pandèmia ha tingut efectes "devastadors" sobre el turisme. També es fa ressò dels efectes sobre bars i restaurants i recull que prop del 40% podrien no reobrir mai. "És impossible predir quan serà possible tornar a fer unes tapes a Les Rambles per començar la nit abans d'explorar llocs ocults del barri Gòtic".

