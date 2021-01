El risc de rebrot i l'Rt es desborden mentre la pressió hospitalària és cada cop més intensa

CONTAGIS 406.443 (+1.319) INGRESSATS 2.084 (+144) UCI 392 (+7) DEFUNCIONS 17.223 (+32) Rt 1,27 (+0,16) RISC DE REBROT 500 (+78) Actualització: 04/01/2021

Altres notícies que et poden interessar

Nou dia amb xifres crítiques de la pandèmia a Catalunya. La pressió hospitalària és cada cop més intensa. El Departament de Salut ha comunicat aquest dilluns 144 ingressos més per coronavirus. En total, ja hi ha 2.084 pacients en hospitals. La pressió a les UCI també continua a l'alça: hi ha 7 persones més que fa 24 hores -392 en total-. Tot plegat, el mateix dia que el Govern -que ja es va reunir d'urgència a Palau aquest cap de setmana, tal com va avançar NacióDigital - preveu aprovar noves restriccions per intentar frenar aquesta expansió.En paral·lel, la velocitat de propagació de l'epidèmia i el risc de rebrot no paren de créixer. L'Rt se situa en 1,27 -0,16 més que en el balanç d'aquest diumenge- i el risc de rebrot escala ja fins als 500 punts -78 més que ahir-.En les darreres hores també s'han diagnosticat 1.319 casos nous, que eleven el còmput global des del març de l'any passat a 406.443. També s'han registrat 32 víctimes mortals més. Des de l'inici de la pandèmia, 17.223 persones han perdut la vida a Catalunya. A banda, ara per ara només s'han vacunat 8.293 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor