Troben el cadàver d'un home al seu domicili de Palau-Solità i Plegamans

Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home al seu propi domicili de Palau-Solità i Plegamans (el Vallès Occidental). Tal com ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN, els agents han rebut un avís aquest diumenge a la tarda.De moment no ha transcendit ni l'edat, ni tampoc la identitat de la víctima. Els agents han obert una investigació per aclarir i els fets i determinar les causes de la mort a partir de la realització de l'autòpsia.De moment, tal com han explicat fonts policials, una de les possibilitats és que es tracti d'una "mort biològica".

