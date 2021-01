Ferit greu després de rebre dues ganivetades a la cama a Manresa

Un jove ha hagut de ser ingressat a l'hospital d'urgències després de rebre dues ganivetades a la cama aquest diumenge a la tarda a la plaça dels Drets de Manresa. El noi ha estat ferit a la balconada que dona a la baixada dels Drets, on abans hi havia el supermercat Llobet, i ha pogut escapolir-se dels seus agressors deixant un fil de sang a terra fins que s'ha desplomat al carrer del Joc de la Pilota, a l'altura del número 6, davant de la seu de Càritas i la Creu Roja.La pèrdua de sang ha estat molt important. Tant en el lloc de les ganivetades com en el punt on ha acabat caient ha quedat una taca important, i tot el camí que ha fet es podia seguir amb el rastre que ha deixat.Dos veïns de la zona han avisat els serveis d'emergències quan passaven 6 minuts de les 6 de la tarda, i mentre una li aguantava les cames en alt per evitar el dessagnament, l'altre el cobria amb mantes que ha tret de Creu Roja. Ells mateixos es temien el pitjor: "s'ha quedat blanc, fred i ja no es queixava".Fins al punt on es trobava el jove s'han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra que han acordonat la zona de l'agressió i el lloc on es trobava el jove estès, de la Policia Local que ha tallat totalment el trànsit tant de vehicles com de vianants al carrer Joc de la Pilota, i dues ambulàncies del SEM, que han atès el ferit en el mateix lloc on es trobava i, quan han pogut estabilitzar-lo, l'han traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu.Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per saber qui li ha causat les ferides d'arma blanca, i esperen parlar amb l'agredit quan la seva situació sanitària millori. Malgrat la gravetat de les ferides, que li han tocat la femoral, els serveis mèdics no temen per la seva vida després d'haver-lo pogut atendre a temps.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor