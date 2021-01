Els dos detinguts acusats d'organitzar la «rave» de Llinars passen avui a disposició judicial

Aquest dilluns és previst que passin a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers els dos detinguts per haver organitzat la rave de Cap d'Any de Llinars del Vallès. Se'ls acusa d'un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat, després que no van posar punt i final a la festa organitzada en una nau abandonada als afores del municipi. Es tracta d'una dona de 29 anys holandesa i amb veïnatge a Amsterdam, i un home de 22 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Tarragona.En l'operatiu es va identificar 215 persones, que seran denunciades per vulnerar la normativa vinculada a les restriccions sanitàries amb multes de 3.000 euros, mentre que els organitzadors hauran d'afrontar sancions de fins a 600.000 euros.Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'ACN, no es té constància d'antecedents en cap dels dos acusats, que van ser detinguts al mateix lloc on se celebrava la festa i van ser traslladats a la comissaria del cos a Granollers. A banda, cinc persones més van quedar investigades per un presumpte delicte de desobediència.Durant l'operatiu policial, en què van participar-hi uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra, es va identificar un total de 215 persones. No obstant, es creu que més participants haurien marxat del lloc sense abans de l'operatiu.Un centenar dels identificats eren espanyols, 35 francesos, 10 italians, 10 andorrans, a més de persones procedents d'Àustria, Holanda o Luxemburg.

