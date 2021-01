Aquestes són les 10 ciutats de Catalunya amb més diagnòstics Covid dels darrers 14 dies

Altres notícies que et poden interessar

Les dades Covid estan empitjorant arreu del país i ciutats com Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca del Penedès o Figueres són on s'han detectat més casos positius en els últims 14 dies des dels que es tenen dades -el 30 de desembre cap enrere-.En concret, Manresa és la ciutat amb pitjors dades; 699 diagnosticats de Covid per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, una xifra amb què lidera el rànquing català de poblacions de més de 40.000 habitants, amb gairebé 155 diagnosticats de diferència respecte del segon de la llista: Vic amb 551.Igualada (511), Vilafranca del Penedès (507) o Figueres (503) també estan a la banda alta de la taula. Al Vallès Occidental destaca Cerdanyola amb (453) i la segona ciutat amb més població de Catalunya, L'Hospitalet, n'ha registrat 446.Però a més, la xifra de Manresa és la tercera més alta de l'Estat segons les dades que faciliten les comunitats autònomes, i que no sempre estan actualitzades. Palma és la ciutat de l'Estat amb un pitjor índex IA14, amb 77 diagnosticats, i darrere seu va Càceres, amb 704. Les dades d'aquestes ciutats són, però, del 26 i el 28 de desembre respectivament, amb tendències que van a la baixa, al contrari que el cas de Manresa, que fa 6 dies tenia un IA14 de 581 . Darrera de Manresa, a nivell estatal, se situen Alcoi, amb 647 (28 de desembre) i Ciudad Real, amb 528 (20 de desembre).

