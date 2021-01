​Mor la copilot d'un cotxe en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres

El Servei Català de Trànsit informa que ahir al vespre es va registrar un sinistre viari mortal a la carretera N-II a l’altura de Vidreres (Selva). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 19.35 h.Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes van col·lidir frontalment. Com a conseqüència de la topada, la passatgera davantera d’un dels vehicles va resultar ferida greu i va ser evacuada a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, on ha mort posteriorment.Es tracta d’A. A. A, de 55 anys d’edat i veïna de Barcelona. En l’accident hi va haver quatre persones més que van resultar ferides menys greu i van ser traslladades al mateix centre hospitalari. Amb aquesta víctima, són 2 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2021.Arran de la incidència, es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat que van realitzar tasques d’excarceració i set ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l’afectació viària, l’N-II va estar totalment tallada fins a les 21.00 h, quan es va obrir un carril i es va poder habilitar pas alternatiu. La circulació va quedar totalment normalitzada a les 21.40 h.

