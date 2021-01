5.000 persones s'han vacunat contra la Covid-19 al País Valencià

Altres notícies que et poden interessar

La vacunació contra la Covid-19 avança al País Valencià a un ritme més lent del previst, com en altres comunitats i indrets d'Europa. Fins ara 5.000 valencians han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer per combatre el coronavirus, en un procés que ha arribat ja a 50 residències de persones grans.Batiste Martí es va convertir en el primer valencià vacunat el diumenge 27 de desembre, una data simbòlica en què van rebre la injecció 776 persones en residències de Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Rafelbunyol, Benissanó, Almassora i Borriana. El 15% dels 334 centres del territori valencià ja han rebut el medicament i a hores d'ara estan vacunats el 12% de les persones que resideixen o treballen en aquests centres.La vacunació s'anava a reprendre l'endemà, però una errada logística de l'empresa va fer que les dosis previstes per aquella setmana es demoressin fins dimarts, quan va aterrar a València un avió amb el primer gran enviament de sèrums per immunitzar contra el virus.El fet que la setmana comptés amb un festiu, l'1 de gener, sumat a l'errada logística de Pfizer, ha impedit a la Generalitat Valenciana augmentar el ritme de vacunació. S'han prioritzat les residències sense casos de Covid-19 des que va començar la pandèmia; i tot seguit es vacunaran els centres que no hagin tingut cap cas en els darrers 90 dies. Després es posarà la injecció a les residències sense casos actius i, finalment, la resta de centres.

