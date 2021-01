Borràs veu «estrany» que Illa vulgui presidir «una institució que amb el 155 pretenien abolir»

La candidata de Junts a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, creu que "és bastant estrany" que el candidat del PSC, Salvador Illa , vulgui "presidir una institució que amb el 155 pretenien abolir". En declaracions als mitjans aquest diumenge al matí des de Sant Joan Despí, Borràs ha reconegut que la gestió de la pandèmia "és millorable" però ha recordat que per culpa dels socialistes "es fa amb una mà lligada a l'esquena, és a dir, lligada a Madrid".A parer seu, Illa vindrà a "proposar-nos la mateixa gestió que ha descentralitzat les responsabilitats i que ha volgut centralitzar el mèrit". "Han empaquetat amb la bandera d'Espanya, però després no traslladen ni recursos ni la capacitat de dur-ho a terme", ha reblat. Borràs ha recordat que la campanya de vacunació contra la covid-19 ha estat "dissenyada per Salvador Illa".Segons la presidenciable de Junts, "Illa va marxar de Catalunya sent una quota del PSC i torna a Catalunya sent una quota del PSOE". En la seva opinió, el retorn del polític socialista "és un intent de sucursalització de Catalunya per part del PSOE i de Pedro Sánchez". En aquest sentit, ha recordat que "el ministre hauria d'estar gestionant la pandèmia més important a nivell mundial que hem viscut" i que "abandona aquesta responsabilitat per entrar a Catalunya".Davant d'això, Borràs ha dit que Junts sempre és "garantia d'un govern fort i independentista i de què no hi pugui haver un tripartit, que és un nefast record per Catalunya". La candidata del partit liderat per Carles Puigdemont ha fet aquestes declaracions a Sant Joan Despí, on ha recollit avals perquè Junts pugui concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer.

