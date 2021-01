Cessat un capità de fragata de l'Armada per parlar dels «rojos» en una ordre

El cap de l'Armada, Teodoro López Calderón, ha destituït el subdirector d'estudis de l'Escola Naval d'Especialitats de Ferrol (La Corunya) per haver qualificat de "roja" a la part de la Marina de Guerra fidel al govern de la Segona República espanyola després del cop d'estat del dictador Franco.Segons publica El País , el càrrec destituït, capità de fragata, va escriure en l'apartat d'efemèrides d'una ordre adreçada a les unitats militars que els primers dies de gener del 1937 "va desaparèixer amb tota la seva dotació el submarí de l'esquadra roja C5". El text afegia que "hi va haver altres casos en què els oficials aparentaren servir els rojos", un llenguatge que el Ministeri de Defensa considera "inacceptable", segons el rotatiu.La polèmica arriba setmanes després que es filtrés un xat de militars retirats que cridaven a un cop d'estat, i també se suma als vídeos de soldats en actiu que entonaven cançons feixistes i a les cartes de militars retirats al Rei per acusar el govern de Pedro Sánchez de posar en perill la unitat d'Espanya.

