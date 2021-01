Quines mascaretes permeten entendre's millor quan parlem?

Altres notícies que et poden interessar

Des de la irrupció de la pandèmia i l'obligatorietat de portar mascareta per reduir contagis, han estat molts els dissenys i els materials que s'han aplicat per aquest nou complement facial. Ara, un estudi impulsat per la Universitat d'Illinois Urbana-Champaign, dels Estats Units, ha comparat tots els models disponibles del mercat per avaluar els seus efectes acústics.Les recerques anteriors realitzades sobre aquest tema s'havien centrat en les mascaretes usades en entorns mèdics, però no s'havia observat els efectes acústics causats per aquestes fins ara. Així, els autors de l'estudi, publicat en The Journal of the Acoustical Society of America, van provar màscares higièniques, quirúrgiques d'un sol ús, màscares amb finestres de plàstic transparent al voltant de la boca, i màscares de tela casolanes i comprades en botigues, fetes de diferents teles i capes.El resultat de l'estudi revela que les que permeten escoltar millor quan es parla són les quirúrgiques. Per provar-ho, els investigadors van utilitzar un altaveu especial, construït a mida i amb la forma d'un cap humà, de manera que el so s'irradiava com si provingués d'una boca humana. "Vam posar les diferents màscares en l'altaveu amb forma de cap i vam reproduir el mateix so en cada prova", ha expressat un dels impulsors de l'estudi, Ryan Corey. "També vam col·locar l'altaveu en un tocadiscs per a afegir un component direccional a les nostres dades", ha afegit.En relació amb les mascaretes que incorporen finestres transparents, que permeten que es puguin llegir els llavis, els investigadors han assenyalat que, malgrat els avantatges que poden tenir per a persones amb problemes d'audició, bloquegen la major part del so.Finalment, l'estudi apunta al fet que, malgrat que el cotó de les mascaretes de tela pot bloquejar més gotetes, aquestes també bloquegen més so. Per això, Corey ha suggerit que les màscares multicapes fetes de cotó de teixit solt poden oferir un compromís raonable "entre l'eficiència en el bloqueig de les gotes i el rendiment acústic".

