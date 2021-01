Les patronals de l'oci nocturn es personaran com a acusació popular per la «rave» de Llinars

La patronal de l'oci nocturn a Catalunya, Fecasarm, i la plataforma estatal de l'oci nocturn i l'espectacle Spain Nightlife han anunciat que es personaran com a acusació popular en el procés judicial per la rave celebrada a Llinars del Vallès des del 31 de desembre del 2020 fins al 2 de gener del 2021. Ho faran com a acusació popular per un possible delicte de desobediència. Així, els acusats s'enfrontaran a un any de presó per aquest possible delicte i a una multa de fins a 600.000 euros per la infracció administrativa.Segons les patronals, "no es pot permetre que fets com aquest quedin sense el càstig més elevat que preveu la normativa". En un comunicat, han detallat que exerciran l'acusació en el marc d'un possible delicte de desobediència i han avançat que demanaran al govern espanyol que impulsi una reforma del Codi Penal per tipificar com a delicte les conductes relacionades amb la propagació de malalties i epidèmies.Han remarcat que a països com Mèxic, Colòmbia, Argentina o el Perú sí que la propagació de malalties i epidèmies es contemplen com un delicte contra la salut pública. A l'Estat, remarquen, aquesta conducta va quedar despenalitzada i només es castiga com a delicte de lesions.Segons el president d'Spain Nightlife, les multes administratives "mai s'acaben pagant" i les penes inferiors a dos anys de presó "no s'acaben complint", especialment "si els implicats són estrangers". En aquest context, demana "penes de presó altes" perquè ara mateix "surt molt barat" tenir conductes com les de la rave.La Fecasarm també ha criticat que es tardés 36 hores en desallotjar la festa i creu que s'hauria d'haver previst abans el protocol per actuar "amb contundència i rapidesa". A més, veuen "del tot inacceptable i una falta de respecte cap als locals legals" que el Govern "negociés" amb es organitzadors de la 'rave'. "Amb el sector legal no es va negociar el seu tancament", critiquen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor