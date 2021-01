La CUP critica el retard en l'actuació dels Mossos a la «rave» de Llinars mentre «desnonen famílies senceres»

Reguant creu que el que va passar a Llinars del Vallès és la "punta de l'iceberg" del que fa el Govern per la gestió de la pandèmia. "Vam veure una descoordinació total amb unes crítiques entre departaments de diferents colors que no són una anècdota sinó que servien per eludir responsabilitats entre Salut i Interior". Tot això, ha dit que cal analitzar les polítiques d'intervenció dels Mossos d'Esquadra: "Per què tarden més de 24 hores desallotjar una festa al·legant motius sanitaris, quan no tenen cap problema per desnonar amb brutalitat policial sistemàticament a famílies i treure-les de casa seva".Reguant creu que la festa de Llinars evidencia que les mesures adoptades pel Govern per aquest Nadal són "innòcues per temeràries" perquè "continuen" dirigint la responsabilitat cap a la majoria de població sense aplicar polítiques públiques clares. La representant de la CUP ha acusat el Govern d'eludir les seves responsabilitats en matèria de salut pública. De fet, ha assenyalat que des del 21 de desembre, el Govern no ha pres més mesures per "por a la reacció social i obviant les responsabilitats que tenien per evitar els contagis".Ha criticat que l'argument que no s'apliquen mesures que perquè no hi ha diners "és molt greu quan s'està parlant de la salut i de morts. Hi ha diners i la pregunta és a on es destinen i per què es destinen". En aquest context, Reguant ha exigit al Govern que desplegui polítiques de salut públic que "serveixin per evitar i combatre els contagis i que apliqui polítiques per garantir el sostre i el pa pels sectors populars que pateixen les conseqüències econòmiques de la crisi"."No s'hi val a seguir traslladant la responsabilitat amb la gent mentre ells es fan fotos amb la vacuna però no aconsegueixen en una setmana vacunar més de 6.000 persones", ha afegit Reguant.