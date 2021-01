Cs acusa el PSC d'actuar «com els independentistes» en posar l'interès del partit per sobre del general

Martín Blanco ha criticat que "es desplaci" Illa de Sanitat i se'l designi com a candidat a les portes d'una tercera onada que, diu, pot ser tan devastadora com la primera. Considera que el PSC actua com "els partits separatistes" posant l'interès de partit per davant del general, donat que creu no es donen les circumstàncies ideals perquè Illa deixi les seves funcions com a màxim responsable de Sanitat amb l'impacte que està tenint la pandèmia."Ara es parla de tornar a repetir un govern nacionalista amb JxCat, ERC i l'amalgama de partits separatistes, o com alternativa un tripartit, i és com posar foc a les brases", ha dit. Amb tot, s'ha mostrat convençut que "s'està treballant en l'ombra un tripartit entre PSC, ERC i Comuns", considerant que els socialistes sempre que han pogut han pactat amb els republicans abans que amb partits constitucionalistes.Des del seu punt de vista, les dues experiències de tripartit després dels governs de Jordi Pujol van ser "d'infaust record" i van tenir "efectes calamitosos" per a la convivència i el desenvolupament econòmic de Catalunya. En la mateixa línia, ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que consideri que la situació política i social viscuda al 2017 a Catalunya va ser responsabilitat "de tots". El diputat no s'ha mostrat partícip d'aquesta situació.Crítiques al Govern per la 'rave' de LlinarsMartín Blanco també ha retret al Govern que estigui amoïnat per les "baralles internes" que es van fer evidents, diu, en la gestió del desallotjament de la festa il·legal de Cap d'Any a Llinars del Vallès. Concretament, atribueix el retard en el desmantellament de la 'rave' a falta de coordinació entre els departaments de Salut i Interior."El Govern és molt expeditiu quan es tracta de tancar l'hosteleria i la restauració causant un perjudici immens, però quan ha d'actuat amb autèntica celeritat per evitar un contagi massiu, ho fa de manera equívoca, erràtica i baralles internes entre departaments", ha lamentat.