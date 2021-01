Els crítics d'ERC demanen al partit limitar els pactes a les forces independentistes

El col·lectiu de militants d'ERC crítics amb la direcció Primer d'Octubre ha fet arribar una carta pública al president del partit, Oriol Junqueras, en què li demana que després del 14-F ERC lideri "una acció política per fer un Govern que treballi per la República Catalana" si s’obté majoria parlamentària o més del 50% dels vots. Per això demanen que en cas de necessitat de pactes siguin amb "formacions polítiques que apostin per la independència"."Volem com tu, Oriol, la independència de Catalunya”, comença la missiva, en què els militants republicans crítics expressen el "desacord" amb la direcció perquè consideren que ha abandonat el mandat de la ponència política del partit del 2018 que afirmava que "l'1-O és la font fonamental de legitimitat política" i "moment fundacional de la República catalana". En aquest document també es prometia participar en la creació i acció del Consell per la República."Ara sembla com si tot l’esforç d’organització de la militància, així com també la defensa que va fer la ciutadania del referèndum s’hagués llançat a la paperera de la història per part de la direcció d’ERC", afirma a carta.En aquest sentit, Col·lectiu Primer d'Octubre lamenta que ERC "hagi donat carta blanca fins a tres cops al PSOE de Pedro Sánchez" sense que a parer seu s’hagi avançat en el diàleg ni s'hagi aturat la repressió. La política "exercida en l’actual marc constitucional espanyol significa mantenir l’statu quo autonòmic i perpetuar l’espoli fiscal", asseguren els militants crítics.En conseqüència, el col·lectiu reclama "activar des d’ara mateix la unitat estratègica a través de la convocatòria d’una taula de diàleg entre els partits catalans partidaris de la independència", en un espai que creuen que podria ser el Consell per la República, on demanen que es "reinterpreti" la presència d’Isaac Peraire. A més, el col·lectiu es desmarca de l’amnistia i defensa "l’anul·lació de tots els processos judicials i policials oberts”.

