Protecció Civil no descarta tancar la restauració però «s'intentarà evitar»

Amenaça de nou tancament per als negocis de restauració davant l'avanç de la pandèmia . L'endemà que el Govern es reunís dos cops per analitzar les noves restriccions per combatre el coronavirus, tal com va avançar NacióDigital , la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha assegurat que no es descarta clausurar bars i restaurants com al novembre per frenar els contagis, si bé "s'intentarà evitar".Segons ha indicat en una entrevista a Catalunya Ràdio , aquest dilluns el Procicat es reunirà per estudiar les causes de l'augment de casos positius de Covid-19 i "es prendran les mesures que corresponguin". Una de les opcions sobre la taula és endurir el tancament perimetral de Catalunya, que fins l'11 de gener només permet travessar el límit de la comarca i el del país per visitar familiars o persones properes.Ferrer ha avançat que abans de l'11 de gener, quan es revisen les restriccions vigents , podria ser que es modifiquessin alguns dels confinaments perimetrals. L'únic tancament perimetral estricte a hores d'ara és el que s'aplica a la Cerdanya i el Ripollès Pel que fa a les eleccions del 14-F, Ferrer ha assegurat que tenint en compte la situació epidemiològica actual "en principi no es podrien celebrar les eleccions" del 14-F, si bé ha dit que "no es pot fer ciència ficció". Minuts després, fonts de l'òrgan matisaven que els comicis tindran lloc "segons el previst" seguint els procediments elaborats pel Govern en el marc del Procicat.Segons Protecció Civil, la celebració de les eleccions està "plenament garantida a dia d'avui". La prioritat, en aquest sentit, és mantenir el dispositiu "amatents a la situació epidemiològica en cada moment". Amb tot, serà una reunió convocada per al 15 de gener quan es valorarà si els comicis al Parlament es poden celebrar en la data prevista.

