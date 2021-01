Artadi defensa que les eleccions seran un duel entre «Borràs o Illa»

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha augurat que "aquestes eleccions seran Laura Borràs o Salvador Illa, o JxCat o el PSOE". En una entrevista a Europa Press, ha assegurat que aspiren a guanyar, a millorar resultats i a contribuir al fet que l'independentisme aconsegueixi una majoria d'escons i vots, en superar el 50%.La també directora de campanya del partit que lidera Carles Puigdemont ha assegurat que, amb la candidatura d'Illa a les eleccions del 14-F , el PSOE "ha llançat" el candidat Miquel Iceta i el que quedava del PSC, i ha qualificat d'irresponsable que l'encara ministre de Sanitat s'hagi de centrar en les eleccions en plena onada del coronavirus."No sé com s'explicarà als ciutadans que, per un assumpte electoralista, es decideix que abandoni les seves funcions, tot i que no sabem si continuarà com a ministre o farà deixadesa de funcions. Però en qualsevol cas abandona en el moment més complex que tenim", ha lamentat.A parer seu, Illa agafa el relleu de la líder de Cs, Inés Arrimadas, a Catalunya, i representa "la contraposició d'un model i una manera de fer a la qual JxCat mai no ha donat suport". "Illa és ministre per una investidura de Pedro Sánchez a què JxCat, liderat per Borràs, va votar en contra", ha argumentat Artadi.Sobre que Lorena Roldán passés al PP després que Cs la baixés de candidata tot i que va guanyar unes primàries, Artadi ha dit que és una decisió "bastant irrellevant, perquè passa d'una força que està en caiguda lliure a una altra que fa temps que és residual a Catalunya", i ha reivindicat les primàries de JxCat davant les d'uns altres, com les de Cs.Artadi preveu que Junts combini actes telemàtics amb actes presencials de "molt petit format", davant les restriccions per la Covid-19, cosa que farà que els candidats facin molts quilòmetres per cobrir tot Catalunya. Ha destacat que tenen molt rodatge en actes telemàtics perquè han hagut de recórrer a aquesta via per comunicar-se amb Puigdemont i altres companys a Bèlgica, així com per fer el congrés fundacional de JxCat i altres actes del partit.Sobre on poden reforçar el vot en aquestes eleccions, Artadi ha dit que el vot potencial de JxCat és molt ampli, però veu "marge per créixer" a Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com la de Tarragona, sense oblidar els territoris on ja són forts, com Girona. En la recollida de signatures que estan fent per presentar-se per primera vegada a les eleccions, dona per fet que superaran "àmpliament" les necessàries (el 0,1% del cens a cada demarcació), i les recullen fins a aquest mateix diumenge.Després del recent acord per incorporar 9 membres de Demòcrates a la llista de JxCat, Artadi ha assegurat que han plantejat les mateixes possibilitats i "la mateixa actitud" a tots els partits amb els qui han parlat, inclòs el Partit Demòcrata. "El PDECat va decidir que, en les condicions en què volíem exercir aquest nou període electoral, ells no jugaven. És legítim, no és criticable. Cadascú decideix el millor per al seu partit", ha dit. Després que el PDeCAT acusés JxCat d'actuar com una dictadura , ella ho ha considerat ridícul i creu que els fets demostren que són el partit "més participatiu que hi ha a Catalunya, a Espanya i a molts països d'Europa".

