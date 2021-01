La CUP condiciona entrar al Govern a «polítiques concretes» socials i d'autodeterminació

La número 3 de la CUP a les eleccions catalanes del 14-F , Eulàlia Reguant, ha condicionat entrar al Govern que surti de les urnes a pactar "polítiques concretes" de rescat social sobre habitatge, feina, salut i educació, i a buscar la via per exercir el dret a l'autodeterminació."Hi haurà polítiques clares de rescat social i voluntat de potenciar serveis públics? Volem posar propostes polítiques sobre la taula, i a partir d'aquí construirem les majories que siguin o que existeixin", ha dit en una entrevista a Europa Press.Reguant ha admès que dependrà de la incidència que tinguin amb el resultat electoral, però la CUP està disposada a "parlar de tot i assumir les responsabilitats que siguin necessàries per tirar endavant polítiques concretes". Però ha precisat que hi ha diverses maneres d'assumir responsabilitats en la governabilitat: entrant al Govern o donant suport des de fora al Parlament.Dos dies després que el vicepresident Pere Aragonès apostés per un pacte entre ERC, JxCat, els comuns, el PDECat i la CUP ; Reguant ha lamentat que la resta de partits se centrin a parlar d'aliances postelectorals en comptes de les polítiques que duran a terme, cosa que fa "un trist favor" als catalans.Reguant també ha dit que el pacte de govern PSOE-Podem evidencia que els de Pablo Iglesias "estan perdent totes les batalles" en política econòmica, donada la correlació de forces entre totes dues formacions."Una conformació d'un govern no pot ser una suma de partits; ha de ser una suma de polítiques", segons Reguant, que ha criticat la dinàmica del Govern de JxCat i ERC, al qual acusa d'actuar de manera partidista.Sobre si prefereix que governi el candidat d'ERC i vicepresident, Pere Aragonès, o la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, ha considerat que tots dos representen "un Govern que està en fallida, al qual cal revertir de manera clara". Això sí, la número tres de la candidatura de la CUP només preveu pactes amb JxCat, ERC i els comuns, i veu "impossible" cap aliança dels anticapitalistes amb el PSC.Malgrat admetre les diferències en diferents àmbits amb JxCat, ha insistit que entrar al Govern dependrà de la capacitat que tinguin per virar polítiques cap a l'esquerra: "Amb un Ramon Tremosa que defensa el MEDE, tenim propostes diametralment oposades".Després de l'acord entre Guanyem Catalunya i la CUP perquè Dolors Sabater encapçali la candidatura anticapitalista , Reguant ha reivindicat el "valor afegit" que els aporta aquest acord, que cerca sumar nous actors i persones al nou cicle que volen obrir la propera legislatura.Sobre si li hagués agradat que David Fernàndez fos el candidat de la CUP, ha respost que ell ha participat en tot el procés de construcció de la proposta política de la candidatura. "David hi serà, com hi ha estat sempre", ha dit, i ha donat per fet que participarà en la campanya, així com l'exdirigent de la CUP Anna Gabriel des de Ginebra (Suïssa).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor