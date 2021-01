Roldán pronostica que no serà l'única exdirigent de Cs que salti al PP

Dard de Lorena Roldán a la seva antiga formació. La número dos del PP a les eleccions catalanes del 14 de febrer, dirigent de Ciutadans fins que dimecres passat va anunciar el seu pas a la formació adversària , ha assegurat que no serà "l'única" que farà aquest pas i se sumarà a la proposta dels populars, que encapçala Alejandro Fernández.En una entrevista a El Periódico, l'ara dirigent del PP català ha dit que està "convençuda" que més gent s'afegirà al projecte "capaç de sumar dins del constitucionalisme" que a parer seu representen els populars catalans, i ha remarcat que ara el PPC "és l'antídot perfecte per lluitar contra el separatisme i el 'sanchisme'".Tot i les diverses crítiques que Roldán havia fet al PP català quan estava afiliada a Cs, ha dit que la seva decisió és "coherent" amb la proposta que defensava de fer una coalició constitucionalista a Catalunya, una aposta impulsada inicialment per Pablo Casado que no va reeixir.En aquest sentit, recorda que ella va fer "un pas al costat" com a líder de Cs a Catalunya en favor de Carlos Carrizosa per facilitar una coalició amb PSC i PPC. "Vaig fer un pas al costat perquè no volia ser un obstacle; no va sortir i ara s'ha de fer la suma entorn una formació: el PP", diu Roldán.Segons la número 2 de la candidatura dels populars catalans, el govern espanyol està "totalment entregat al separatisme" i "cedeix en coses fonamentals" com en l'aspecte de la llengua en la coneguda com a Llei Celáa. "Aquí t'adones que s'ha de fer una oposició més forta i construir a Catalunya un espai constitucionalista capaç d'atraure persones de diferents sensibilitats com és el meu cas", explica.

