Les dades no milloren i el risc de rebrot a Catalunya es dispara

CONTAGIS 405.124 (+1.483) INGRESSATS 1.940 (+81) UCI 385 (+12) DEFUNCIONS 17.191 (+45) Rt 1,11 (+0,09) RISC DE REBROT 422 (+54) Actualització: 03/01/2021

Les dades globals sobre la pandèmia de coronavirus a Catalunya no milloren, tot i el descens relatiu d'ingressos hospitalaris. Salut ha registrat aquest diumenge 81 nous pacients ingressats d'arreu del país, on actualment hi ha un total de 1.940 persones.Dia d'empitjorament global de les dades de la pandèmia a Catalunya. El risc de rebrot i a la velocitat de propagació es disparen aquest diumenge, augmentant el primer fins a 422 -dada que no es registrava des de mitjans de desembre-. Aquest indicador se situava en 368 ahir dissabte.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha pujat a 1,11, nou centèsimes més que fa 24 hores. Les UCI augmenten de 373 a 385, amb dotze pacients de gravetat. El Govern també ha comptabilitzat 1.483 casos nous en les últimes vint-i-quatre hores, fent un total de 405.124 positius per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. El total de víctimes mortals augmentaDes de l'inici de la pandèmia, a Catalunya ja hi ha hagut 403.641 casos confirmats i 17.191 víctimes mortals. El total de vacunats a hores d'ara ja és de 7.774, amb només un miler i escaig de noves vacunacions des d'ahir.

