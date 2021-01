Les pel·lícules més esperades del 2021: «Dune», «No Time to Die», «Nomadland», «West Side Story», «Gucci»...

Un any ple de cinema. Aquesta és l'expectativa pel 2021 després d'un 2020 on les cancel·lacions d'estrenes, l'ajornament de grans pel·lícules i la distribució a través de les plataformes han estat els tres grans titulars d'uns mesos molt durs pel sector. El pròxim any estarà replet de novetats molt esperades pels crítics, pel públic general i per les distribuïdores, que volen intentar recuperar moltes de les pèrdues del 2020.Algunes, com la Warner Brothers, ja aposten pel model híbrid en establir un contracte amb HBO per a estrenar les pel·lícules, a la vegada, a la plataforma HBO Max i a les sales de cinema. Les dates d'estrena són molt volàtils per l'evolució de la pandèmia de coronavirus, però aquestes són les més esperades pel 2021:· The Little Things (29 de gener), amb Denzel Washington i Rami Malek· Cinderella (5 de febrer), musical amb Camila Cabello· Nomadland (19 de febrer), amb Frances McDormand· Music (19 de febrer), musical dirigit per Sia, amb Kate Hudson· Tom and Jerry (19 de febrer), animació sobre els orígens de la parella rival· Nobody (26 de febrer), amb Bob Odenkirk· Nowhere Special (26 de febrer), d'Uberto Pasolini· The King's Man (12 de març), amb Ralph Fiennes i Aaron Taylor-Johnson· Raya and the Last Dragon (12 de març), l'última novetat d'animació de Disney· The Many Saints of Newark (12 de març), la preqüela de la sèrie The Soprano's· Promising Young Woman (12 de març), amb Carey Mulligan· Morbius (26 de març), amb Jared Leto en el paper d'un dels malvats d'Spider-Man· No Time to Die (2 d'abril), la 25a pel·lícula de James Bond, l'última de Daniel Craig· Druk (9 d'abril), l'última de Thomas Vinterberg amb Mads Mikkelsen· Mortal Kombat (16 d'abril), l'adaptació del famós videojoc de lluita· A Quiet Place: Part II (23 d'abril), segona part del film de terror· Last Night in Soho (23 d'abril), amb Anya Taylor-Joy i Matt Smith· Black Widow (7 de maig), amb Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz i David Harbour· Spiral: From the Book of Saw (21 de maig), nova entrega de la saga Saw· Godzilla vs. Kong (21 de maig)· Free Guy (21 de maig), amb Ryan Reynolds i Taika Waititi· Fast & Furious 9 (28 de maig), la nova entrega de la famosa saga[youtube][/youtube]· Infinite (28 de maig), la nova d'Antoine Fuqua amb Mark Wahlberg i Chiwetel Ejiofor· The Conjuring: The Devil Made Me Do It (4 de juny), la tercera entrega de la saga de terror· Samaritan (4 de juny), film de superherois protagonitzat per Sylvester Stallone· Vivo (4 de juny), animació de Sony amb música de Lin-Manuel Miranda· Cruella (11 de juny), remake de la malvada de 101 dàlmates amb Emma Stone· Venom: Let There Be Carnage (25 de juny), segona part del film de Tom Hardy· Top Gun: Maverick (2 de juliol), tornen les aventures de Tom Cruise com a pilot, amb part del repartiment original: Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris...· Minions: The Rise of Gru (2 de juliol), sobre els orígens de Gru· Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9 de juliol), nova entrega de l'univers de Marvel· The Forever Purge (9 de juiol), cinquena i última entrega de la saga· Luca (23 de juliol), nou projecte de Disney i Pixar· Ghostbusters: Afterlife (30 de juliol), el retorn dels caçafantasmes· In the Heights (30 de juliol), musical escrit per Lin-Manuel Miranda· The Suicide Squad (6 d'agost), nova entrega dirigida per James Gunn· Jungle Cruise (6 d'agost), basada en una atracció de Disneyland i dirigida per Jaume Collet-Serra· Hotel Transilvania 4 (6 d'agost)· Deep Water (13 d'agost), amb Ana de Armas i Ben Affleck· Old (13 d'agost), la nova de M. Night Shyamalan amb Gael Garcia Bernal· The Hitman's Wife's Bodyguard (20 d'agost), amb Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson i Salma Hayek· Candyman (27 d'agost), remake de la pel·lícula de terror· Respect (3 de setembre), biografia d'Aretha Franklin amb Jennifer Hudson· Death on the Nile (17 de setembre), nova entrega de l'Hercules Poirot de Kenneth Branagh· Malnazidos (24 de setembre), obertura del Festival de Sitges 2020· Dune (1 d'octubre), de Dennis Villeneuve amb Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Jason Momoa, entre d'altres· Halloween Kills (15 d'octubre), nova entrega de la saga de terror· Eternals (5 de novembre), nova entrega de l'univers de Marvel, amb Angelina Jolie i Richard Madden· Untitled Elvis Presley Project (5 de novembre), per Baz Luhrmann, amb Austin Butler i Tom Hanks· Way Down (12 de novembre), per Jaume Balagueró· Mission: Impossible 7 (19 de novembre), nova entrega de la saga de Tom Cruise· Encanto (26 de novembre), animació de Walt Disney Pictures ambientada a Colòmbia· Gucci (26 de novembre), per Ridley Scott, amb Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino i Jeremy Irons· West Side Story (10 de desembre), remake del musical per Steven Spielberg· Cyrano (31 de desembre), versió del Cyrano de Bergerac amb Peter Dinklage

