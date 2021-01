El nou àlbum d'Astèrix i Obèlix arribarà a les llibreries el 21 d'octubre

Després d'Astèrix i els pictes (2013), El papir del Cèsar (2015), Astèrix a Itàlia (2017) i La filla de Vercingetòrix (2019), el duet format per Jean-Yves Ferri (guió) i Didier Conrad (dibuixos) creen la seva cinquena col·laboració i continuen la sèrie creada ja fa més de seixanta anys pels inoblidables René Goscinny i Albert Uderzo.



En un comunicat, s'assenyala que "gràcies a un confinament molt ben aprofitat, a la tardor ens oferiran una poció revigoritzant: un nou àlbum d'Astèrix que arribarà el 21 d'octubre de 2021 a totes les llibreries de la Gàl·lia i del món conegut". La pàgina que s'ha donat a conèixer comença amb els tres protagonistes jugant a uns escacs gal i en Panoràmix s'adorm, fins que es desperta per un somni que té i acaba amb els protagonistes emprenen el seu nou viatge.

El nou àlbum d'Astèrix i Obèlix arribarà a les llibreries el pròxim 21 d'octubre de la mà de Jean-Yves Ferri i Didier Conrad, publicat en català per l'Editorial Salvat. Els dos famosos gals són els protagonistes d'una nova aventura, en la qual hauran d'ajudar a un amic del druida Panoràmix.De fet, això se'n desprèn de la pàgina del nou àlbum, que encara no es coneix el títol ni la sinopsi, que s'ha presentat aquest diumenge. En aquest, Panoràmix desperta sobtadament d'un somni i diu que un vell amic seu li ha demanat ajuda. Els tres, Astèrix, Obèlix i Panoràmix, acompanyats per Idèfix, emprendran "un viatge molt llarg" a la cerca de l'amic del druida.

