FOTO Els carrers de Roma s'omplen d'ocells morts pels focs artificials de Cap d'Any

El so dels focs artificials pot arribar a ser devastador per a molts animals. No només els gossos pateixen, sinó que els ocells també són víctimes del soroll causat per les celebracions dels humans.Aquest fenomen va quedar ben clar el dia de Cap d'Any, quan els carrers de Roma van quedar plens d'ocells morts per l'estrès que els va generar el soroll de la pirotècnia.La Organització Internacional per la Protecció d'Animals (OIPA, per les sigles en anglès), va denunciar els fets amb una imatge publicada a les xarxes socials.

