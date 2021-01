Investiguen la celebració d'un funeral en una mesquita de Tarragona amb unes 700 persones

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la celebració d'un funeral, aquest divendres, en una mesquita de Tarragona i on van assistir unes 700 persones, aproximadament la meitat es trobava a l'interior i la resta a l'exterior.La policia catalana es va presentar al lloc, després de rebre l'avís d'un ciutadà que va veure una aglomeració de persones. Els Mossos han elaborat un informe i l'han enviat a Salut perquè valori si es van infringir les restriccions d'aforament i altres mesures sanitàries previstes a la normativa administrativa per frenar la pandèmia.A més, també es van identificar quatre persones, entre els quals un familiar del difunt i l'imam de la mesquita. També van detectar que al recinte no hi hauria instal·lat cap sistema de ventilació per renovar l'aire i prevenir així de possibles contagis.Cal recordar que entre les últimes limitacions , aprovades amb el confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya, hi ha establert que els actes religiosos i les cerimònies es facin amb una assistència limitada al 30% de l'espai.

