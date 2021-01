Interior defensa que el desallotjament de la «rave» de Llinars s'havia de fer amb l'aval de Salut

El Departament d'Interior ha defensat el dispositiu desplegat a Llinars del Vallès per desallotjar la rave que s'havia iniciat aquest dijous en una nau i ha responsabilitzat Salut del retard en la intervenció. El conseller Miquel Sàmper ha assegurat que es tractava d'un dispositiu "d'alta complexitat" en una nau poc il·luminada, pel que "s'havia de fer de dia" per tal d'"evitar qualsevol risc de salut pública".Sàmper ha exposat la "dificultat" de muntar un dispositiu així en la situació sanitària actual: "Sense pandèmia només hauria d'intervenir la policia, però en situació de pandèmia sorgeix el dubte que es planteja a Salut, i ens diuen que l'únic que hem de fer és identificar les persones als efectes de tenir la seva traçabilitat per si algun és positiu. Una cosa és un desallotjament en un moment normal i l'altre en una pandèmia", ha insistit.El conseller defensa la consulta a Salut i el retard en el desallotjament que això ha comportat: "Es va fer la petició a Salut ahir a la tarda, de forma directa a la consellera. Em va demanar un temps per conversar-ho amb el seu equip i al final la seva resposta va ser que es produïssin totes les identificacions per la traçabilitat. És el que vam fer un cop vam tenir la resposta", diu.El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha coincidit en fer una valoració positiva del dispositiu perquè "s'han identificat els responsables", si bé també sosté que calia tenir en compte el context de la pandèmia: "Aquest dispositiu calia tractar-lo no només des de la perspectiva de l'ordre públic, que també, sinó que pensàvem i seguim pensant que en una situació com l'actual cal tenir en compte la situació sanitària", s'ha defensat.En aquest sentit, Trapero afirma que els Mossos estan "oberts a la crítica, però no ha estat permissivitat el que ha fet la policia" ja que "des del primer moment vam posar efectius a controlar la zona perquè no poguessin sortir-ne i també necessitàvem més informació. Era un tema greu, però no tan urgent, l'important era que es fes bé".Sobre l'organització de la festa il·legal, Trapero ha explicat que les dues detencions i les cinc persones més investigades "responen a dos grups" que estaven al local al voltant dels equips de so: "Són les persones que els havien portat allà". A més, ha assegurat saber que "es va fer amb missatges entre ells, tenen relació d'altres festes, però només fa quatre o cinc hores que això s'està investigant".Preguntat sobre com es van poder saltar els controls policials els assistents a la "rave", el major ha assumit la impossibilitat de detectar totes les infraccions i ha titllat els participants d'"una colla d'irresponsables": "Poques explicacions es poden donar. És una quimera garantir que es detectin el 100% de les persones que se salten les normes". Segons ha detallat, dels 215 identificats "100 eren espanyols, 35 francesos, 10 italians, 7 andorrans i també d'Àustria i Luxemburg".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor