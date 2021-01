La justícia accepta la querella de Jusapol per les protestes contra la sentència de l'1-O

L'Audiència Provincial de Barcelona ha admès a tràmit la querella presentada pel sindicat policial Jupol per les protestes de la sentència de l'1-O de l'octubre del 2019. A la querella s'acusa el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, i el comissari principal i responsable de la Direcció Adjunta Operativa (DAO), José Ángel González, d'un possible delicte contra la seguretat dels agents del cos de policia durant els aldarulls.El sindicat policial remarca que hi va haver "gairebé 300 agents ferits" durant les protestes i creuen que es podria haver evitat la situació si des de la Direcció General de la Policia i la DAO "s'hagués posat a disposició de l'operatiu els mitjans humans i materials necessaris per a afrontar amb seguretat els greus disturbis".L'organització creu que hi va haver "greus deficiències" en els operatius com ara la no assignació de relleus o reforç de personal, la manca de dotació de material antidisturbis o l'absència de vehicles aptes per repel·lir els "atacs" dels manifestants. "Els alts comandaments no van ajustar la seva actuació a les normes de prevenció que emparen a tot funcionari policial", lamenta el sindicat en un comunicat.El sindicat ha presentat la querella perquè creu que els dos responsables van incomplir l'article 316 del Codi Penal que castiga "els que amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant-hi legalment obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors duguin a terme la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin el perill greu la seva vida, salut o integritat física".L'organització ha celebrat l'admissió a tràmit de la querella i ha dit que confien que es pugui "depurar responsabilitats" per la via judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor