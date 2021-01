Oriol Mitjà, contundent sobre què cal fer amb els participants de la «rave» de Llinars

Altres notícies que et poden interessar

Oriol Mitjà s'ha pronunciat amb fermesa sobre quin hauria de ser el procediment a seguir amb les persones que han assistit a la festa "rave" de Llinars del Vallès, que ha estat desallotjada 48 hores després del seu inici.L'investigador s'ha mostrat escandalitzat perquè Salut "no vol fer proves" als participants ja que podria haver-hi "fins a 15" positius per Covid-19 entre 1.000 i que n'hagin infectat "molts altres".Així doncs, per Mitjà el camí és molt clar: "Proves a tots, confinar-los, repetir-les en tres dies, seguiment de símptomes deu dies".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor