El sector de l'automoció pateix una caiguda del 28% en les matriculacions el 2020

El sector de l'automoció ha registrat una caiguda del 28,82% en les matriculacions el 2020. Segons dades de la Federació Catalana d'Automoció (Fecavem) i del Gremi del Motor, en el cas dels turismes a Catalunya s'han registrat 123.883 matriculacions el 2020, mentre que el 2019 en van ser 173.477. Tot i la davallada a Catalunya, la patronal ha recordat que a l'Estat la baixada ha estat del 32%.En un comunicat, el president de Fecavem i el Gremi del Motor, Jaume Roura, també ha aprofitat per criticar que el Govern hagi aplicat l'impost d'emissions de CO2 el 2020 i s'ha queixat que l'executiu "no ha tingut cap mena de consideració" pels usuaris. Així mateix, ha manifestat no estar "content" amb els resultats i ha lamentat la "manca de sensibilitat" de totes les administracions."Ara més que mai necessitem la seva col·laboració i treballar coordinadament per recuperar-nos", ha afegit. Tot i la rebaixa registrada, la patronal de l'automoció ha remarcat que al desembre s'ha viscut un repunt amb 14.853 matriculacions en turismes (el 2019 en van ser 13.781). Segons ha apuntat, aquest augment podria ser per compres de darrera hora i perquè els consumidors volen esquivar l'increment de l'impost de matriculació en vehicles ja en estoc.També han subratllat que un motiu pot ser l'impacte de la normativa europea que sancionarà els fabricants d'automòbils que superin la mitjana de 95 grams de CO2 per quilòmetre recorregut.En el cas dels turismes particulars, se n'han matriculat 77.697 el 2020, mentre que el 2019 se'n van matricular 106.060.

