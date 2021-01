Detinguts els tres organitzadors de la «rave» de Llinars del Vallès

Detenim els tres organitzadors de la festa il·legal a Llinars. Passaran a disposició judicial durant les pròximes hores pic.twitter.com/rFqNHj3e6w — Mossos (@mossos) January 2, 2021

Els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció dels tres organitzadors de la "rave" de Llinars del Vallès. La policia havia desallotjat la festa il·legal aquest dissabte al migdia, gairebé 48 hores després que comencés accedint a la nau industrial i aturant la música. Els detinguts passaran a disposició judicial.El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha assegurat que els organitzadors seran sancionats amb una multa "de fins a 600.000 euros", mentre els participants identificats tindran una sanció de 3.000 euros.Ferrer ha defensat que una actuació policial "precipitada" a la nau era "inviable" perquè no es disposava d'"efectius suficients", donat que s'havia activat el dispositiu extraordinari de Cap d'Any, i assegura que actuar abans no hauria tingut "garanties", tant per als agents com per als participants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor