Mor un home en caure des d'un vuitè pis pel forat de l'ascensor a Benicàssim

Un home de 61 anys va morir aquest dijous passat en caure pel forat de l'ascensor d'un edifici d'apartaments de Benicàssim. Tal com ha indicat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), la víctima es va precipitar des d'un vuitè de pis.L'home hauria intentat sortir de l'elevador després que aquest s'espatllés i, en aconseguir obrir les portes, es va precipitar al buit. El personal mèdic que es va desplaçar fins al lloc no va poder fer res per salvar-li la vida i va haver d'atendre una altra persona, una dona de 44 anys, per una crisi d'ansietat.

