Un home evita que li robin a casa disparant amb l'escopeta a la cama d'un dels lladres

Uns homes han entrat a robar en una casa d'una urbanització de Vilobí d'Onyar, a la Selva, aquest dissabte a la matinada, intimidant els amos. El propietari, però, ha disparat un tret a la cama a un dels lladres. Arran d'això, la resta d'assaltants han fugit del lloc dels fets en cotxe.L'home que ha resultat ferit està ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra ja estan investigant els fets i treballen en la identificació de la resta d'assaltants.Els fets han tingut lloc a dos quarts de sis de la matinada quan un grup d'homes ha entrat en una casa del carrer Avellaneda, de la urbanització Cal Ferrer i Pagès de Vilobí d'Onyar. Els propietaris de la casa estaven dormint i els lladres els han intimidat amb una arma blanca.En aquell moment, l'amo ha agafat una escopeta que tenia a casa i ha disparat contra un dels lladres, ferint-li la cama. L'home té llicència d'armes i és un caçador habitual. La resta de lladres han fugit amb un cotxe. La família ha trucat el 112 per alertar de la situació i els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins al lloc dels fets.El fill del propietari de la casa també ha rebut una ferida per arma blanca i ha estat traslladat a l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès). De tota manera, ha rebut l'alta poc després perquè era una ferida lleu.El lladre que ha rebut el tret d'escopeta a la cama se l'han emportat fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Durant el matí, ha passat pel quiròfan, però no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra ja han iniciat una investigació per saber què ha passat i també per intentar identificar la resta d'assaltants que han fugit.

