Quines són les millors mascaretes perquè et sentin quan parles?

Les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús són les que ofereixen el millor rendiment acústic. És a dir, quines són les millors per a ser escoltat quan es parla, segons un estudi impulsat per la Universitat d'Illinois, als Estats Units, que ha comparat totes les disponibles al mercat amb l'objectiu d'avaluar els seus efectes acústics.Les investigacions anteriors sobre aquest tema s'havien centrat en les mascaretes utilitzades en entorns mèdics, però no s'havien observat els seus efectes acústics fins ara. Així, els autors de l'estudi, publicat a The Journal of the Acoustical Society of America , van provar mascaretes higièniques, quirúrgiques d'un sol ús, mascaretes amb finestres de plàstic transparent al voltant de la boca i mascaretes de tela casolanes i comprades en botigues, fetes amb diferents tipus de tela i números de capes.Els investigadors van utilitzar un altaveu especial, construït a mida i amb la forma d'un cap humà, de manera que el so s'emetia com si provingués d'una boca humana. "Vam posar les diferents mascaretes a l'altaveu amb forma de cap i vam reproduir el mateix so en cada prova", expressa un dels impulsors de l'estudi, Ryan Corey.Un voluntari humà hauria fet que els sons fossin "menys repetibles perquè no podem dir el mateix de la mateixa manera cada vegada". En canvi, aquest artefacte "permet tenir en compte la forma real del cap i els moviments reals dels llavis", explica Corey.Així doncs, l'estudi mostra que totes les mascaretes esmorteeixen el so "silenciós" d'alta freqüència que es genera quan una persona pronuncia consonants. "Aquests sons són una dificultat per als que tenen pèrdua d'audició, amb o sense mascareta", ha afirmat Corey. Sobre les que incorporen finestres transparents, que permeten que es puguin llegir els llavis, els investigadors assenyalen que, tot i els avantatges que poden tenir per a persones amb problemes d'audició, bloquegen la major part de el so.D'altra banda, l'estudi apunta que, malgrat que el cotó de les mascaretes de tela pot bloquejar més gotetes, també bloquegen més el so. Segons les dades de l'estudi, la majoria de les mascaretes no bloquegen completament el so, sinó que simplement el desvien de la boca. "Aquest detall significa que simples dispositius d'amplificació poden fer que la parla sigui més accessible per a tots" en aquests casos, apunta l'investigador. És el cas dels micròfons de solapa, que ja s'utilitzen en moltes aules i sales de conferències i que només es veuen afectats lleument per les mascaretes.

