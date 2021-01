Detenen un treballador d'un hospital de Wisconsin per destruir més de 500 dosis de la vacuna de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Un treballador d'un hospital de Wisconsin, als Estats Units, ha estat detingut per destruir 500 dosis de vacuna en treure-les del seu punt de refrigeració i provocar que es fessin malbé. En un comunicat, la Policia de Grafton, prop de Milwaukee, informa que el sospitós va ser detingut després d'alterar 57 vials que contenien unes 570 dosis de la nova vacuna de Moderna contra el coronavirus.El centre hospitalari va informar inicialment que l'empleat va deixar les vacunes fora durant tota la nit de manera "inadvertida", però ell mateix va admetre posteriorment haver-ho fet de forma premeditada.L'FBI i la policia de l'Estat de Wisconsin s'han unit a la investigació. La motivació individual encara no està clara i el treballador ja ha estat detingut. "Seguim creient que la vacunació és la forma de sortir de la pandèmia", assenyala el centre en un comunicat, on afegeix que "això suposa una violació dels nostres valors essencials".El doctor va admetre que més de 50 persones han estat vacunades amb algunes de les dosis que havien estat extretes dels refrigeradors, abans que la resta fossin rebutjades. Els que han rebut aquestes dosis han estat informats que la vacuna serà menys efectiva en ells.

