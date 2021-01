Sense notícies de la dona desapareguda a Vilassar de Mar després del dinar de Sant Esteve

Aquest dissabte fa una setmana de la desaparició, el dia de Sant Esteve, de la manresana -resident a Terrassa- Sandra Culli després que sortís a passejar, havent dinat, a Vilassar de Mar. La Unitat Territorial d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de Premià de Mar continua fent gestions per localitzar-la, tot i que des de dijous passat, vigília de Cap d'Any, van cessar en la recerca des de l'aire amb helicòpter.Després de la seva desaparició, la seva parella va fer una crida per localitzar-la a les xarxes socials, sense denunciar, inicialment, la seva desaparició als cossos policials. Va ser l'endemà diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van citar-lo a comissaria veient la transcendència que havia agafat a les xarxes, perquè prestés declaració i presentés la corresponent denúncia.Durant la setmana, agents de la comissaria de l'Eixample es van encarregar de la seva recerca seguint punts a Barcelona que eren familiars per a la desapareguda, sense èxit. En paral·lel, un grup d'una cinquantena de voluntaris la va buscar al Maresme, pels punts a prop d'on va ser vista per última vegada.El dimarts es va incorporar un helicòpter a les tasques de recerca, sobrevolant el Maresme i zones no urbanitzades del Barcelonès, però sense llocs fixos on buscar. Al cap de dos dies, l'helicòpter es va desmobilitzar sense haver trobat cap indici de la desaparició de la dona.Aquest Cap d'Any va marcar un punt d'inflexió, ja que en cas d'una fugida voluntària hauria pogut ser un bon moment perquè Sandra Culli hagués contactat amb la seva família, però no va ser així. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.

