VÍDEO Assistents a la «rave» de Llinars diuen que els Mossos no els han identificat ni multat

Alguns dels participants a la festa rave de Llinars del Vallès ja marxen cap a casa. Aquests francesos asseguren que els @mossos no els han demanat cap paper, ni els han identificat ni multat. @SERCatalunya pic.twitter.com/8L1qKj4Aqw — Anna Punsí (@punsix) January 2, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Entre els centenars d'assistents a la rave de Llinars del Vallès hi havia gent provinent de diversos països d'Europa: França, Itàlia, Àustria o Alemanya, entre d'altres. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat finalment la festa il·legal aquest dissabte.La policia catalana explica que, ja des d'ahir, quan va muntar un dispositiu als accessos, ha anat identificant i multant a tots els que anaven sortint, però alguns participants diuen el contrari. És el cas de dos francesos que han explicat a SER Catalunya que han pogut sortir i que els Mossos no els han demanat cap documentació per identificar-los ni els han multat. Així ho expliquen en aquest vídeo fet i compartit per la periodista Anna Punsí.Les denúncies dels Mossos seran per no haver respectat les restriccions sanitàries per la pandèmia i, a banda, els responsables de la rave se'ls denunciarà per organització d'una festa sense permisos a través de la normativa de joc i espectacles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor