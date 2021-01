Un motorista de 31 anys, primera mort de l'any a les carreteres catalanes

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers. L'accident va comportar afectació viària, ja que es va haver de tallar l’enllaç amb la C-245 i la C-31C durant gairebé una hora.

Un motorista de 31 anys ha estat la primera víctima mortal a les carreteres catalanes de 2021. L'accident es va produir aquest divendres a la tarda a la C-32, al punt quilomètric 55, a Sant Boi de Llobregat, d'on era veí la víctima.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre a les 16.54 hores. Per causes que encara està investigant la policia catalana, el motorista, que era l'únic ocupant, es va accidentar tot sol i va morir com a conseqüència de la caiguda.

