Reunió d'urgència del Govern amb noves restriccions sobre la taula

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia torna a accelerar la seva expansió a Catalunya. Les dades epidemiològiques són cada vegada més preocupants -amb un augment considerable de la pressió hospitalària- i encara caldrà esperar uns dies per saber quin és l'impacte de la nit de Cap d'Any. És per això que el Govern ha decidit actuar ja. Segons ha pogut saber, el Comitè Covid es reuneix aquest dissabte a Palau amb noves restriccions sobre la taula.Estudien quines mesures aplicar i, sobretot, quan fer-ho. Per ara, dues opcions: a partir d'aquest mateix dilluns, dia 4 de gener, o esperar uns dies més, fins al dijous 7, després de Reis. L'executiu valora endurir restriccions en l'àmbit de la mobilitat, el comerç i l'hostaleria. Després de la reunió del comitè, que inclou consellers, es reunirà el Procicat.Sobre la taula també hi ha hagut la rave il·legal en una nau industrial de Llinars del Vallès , que s'allargava des de la nit del 31. Els departaments d'Interior i Salut han analitzat quina era la millora manera d'actuar. Finalment, els Mossos han desallotjat la festa al migdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor