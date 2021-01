El Govern planteja noves restriccions per frenar l'expansió de la pandèmia

La tornen a cagar...

Per Virtual mix el 2 de gener de 2021 a les 15:56

Molt departament d´interior i de sanitat, pero amb la RAVE ilegal, l´ha han tornat a cagar, critiquen a Madrid i desprès s´els hi col.la per sota les cames tot deu, i si així es el camí cap a la independencia, doncs nois sembla ser que la cosa esta molt negra, a les properes eleccions hi haura uns castics contra els polítics que manan que ja es poden anar pensan del 50+1 que tan anel.len, ja han dit que ni la CUP, ni Pdecat i Comuns volen estar amb un govern independentista...uffffffff el que be, ara veurem com es maten entre ells tot el 2021...