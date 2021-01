Una cinquantena de municipis del País Valencià comencen l'any sense casos de coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Un total de 57 municipis del País Valencià ha començat 2021 sense casos de coronavirus, cosa que suposa el 10% de les localitats -n'hi ha 542-. Es tracta de municipis que no superen els 600 habitants, segons les dades facilitades per la mateixa Generalitat Valenciana.La Vall de Gallinera, de la província d'Alacant, és de les viles sense la presència del virus amb el major nombre de ciutadania, 571 veïns. A principis de maig, quan es van començar a publicar les dades, eren 182 pobles.En la segona onada, s'hi han afegit una desena i això que hi ha hagut localitats, com ara Portell de Morella (Castelló) que va arribar a tenir quatre persones infectades en la primera onada. La majoria dels 23 municipis petits, de menys de 100 habitants, no han detectat cap cas de la Covid-19. Únicament Villamalur (Castelló).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor