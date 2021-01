Mascareta vs. test d'antígens: topada entre Oriol Mitjà i un dels experts del Govern

Eficacia de tests antigenicos como cribage en Universidades de EEUU:



-1 de cada 5 positivos sintomáticos da negativo.



-Más del 50% de los positivos asintomáticos dan negativo.



Su uso no debe eximir nunca el seguir con las medidas de protección. https://t.co/K829n6Xo2Z — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) January 1, 2021

El departament no deu haver considerat adient escoltar-nos o fer una trobada.

Penso que ni a l'administració ni la tecnoestructura no els agraden les veus discordants.



Una lliçó de la pandèmia és la necessitat de comitès

multidisciplinaris i el diàleg científic. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) January 1, 2021

L’ús de la mascareta és altament eficaç. Quan la portem posada evita 3,5 de 5 noves infeccions de Covid, però quan ens la treiem l’eficacia global es redueix (evita 1 de 5 infeccions).



En canvi el test d’antigen no es pot posar/treure, per tant la seva eficàcia roman estable. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) January 1, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Quina mesura de protecció és millor contra el coronavirus? No n'hi ha cap de 100% efectiva. És per això que Oriol Mitjà defensa que "cada mesura suma" i insisteix al Govern de la necessitat que els tests d'antígens arribin "ja" a les farmàcies de forma permanent. Així ho expressa adreçant-se a través de Twitter a Jacobo Mendioroz, coordinador de la unitat de seguiment de la Covid a Catalunya.En la piulada inicial, l'expert del Govern recull les conclusions d'un cribratge massiu en universitats dels Estats Units, segons les quals 1 de cada 5 positius simptomàtics dona negatiu en el test i més del 50% dels asimptomàtics també donen negatiu. "El seu ús [el de tests d'antígens] no pot eximir mai de seguir amb les mesures de protecció", destaca Mendioroz.Mitjà, en resposta a aquesta publicació, defensa que "necessitem totes les eines possibles" i, tot i defensar que l'ús de la mascareta és "altament eficaç", també destaca que això és variable perquè ens l'anem traient i posant, la qual cosa no passa amb els tests d'antígens: "per tant, la seva eficàcia roman estable".L'epidemiòleg diu que s'adreça directament a Mendioroz a través de Twitter perquè el Departament de Salut "no deu haver considerat adient escoltar-nos a fer una trobada". "Una lliçó de la pandèmia és la necessitat de comitès multidisciplinaris i de diàleg científic acceptant que pot haver-hi veus discordants", rebla Mitjà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor