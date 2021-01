ENQUESTA | Què et sembla l'actuació dels Mossos a la «rave» de Llinars del Vallès?

Altres notícies que et poden interessar

La rave en una nau industrial de Llinars del Vallès encara continua aquest dissabte, dia 2 de gener - aquí podeu veure imatges de l'interior de la festa -. Va començar la nit de Cap d'Any. Després de moltes hores de dispositiu als accessos de la festa, que va servir per identificar i denunciar la gent que sortia, els Mossos van optar per no desallotjar-la. L'argument és que, amb tanta gent encara a dins -en poden ser centenars-, una intervenció podria causar greuges majors. Ara bé, la rave té les hores comptades, ja que la policia catalana assegura que intervindrà al llarg d'aquest dissabte . Què n'opines? Creus que els Mossos estan actuant, fins ara, correctament?

