Els Mossos desallotgen finalment la «rave» de Llinars del Vallès

La «rave» de Llinars del Vallès, aquest matí. Foto: ACN

Punt final a la rave de Llinars del Vallès. Els Mossos d'Esquadra finalment han desallotjat la festa il·legal aquest dissabte al migdia, gairebé 48 hores després que comencés. Els antiavalots de la policia catalana han accedit a la nau industrial, han aturat la música i han fet fora als assistents. Hi ha hagut alguns moments de tensió, sobretot quan alguns participants, visiblement alterats, han decidit encarar-se als agents.Segons càlculs dels Mossos, aquest dissabte al matí encara hi havia entre 200 i 300 persones procedents de diversos països d'Europa. Al pàrquing s'hi podien veure camions, autocaravanes i cotxes amb matrícules de França, Itàlia, Alemanya o Àustria, entre d'altres.La policia ha encerclat als assistents per identificar-los i sancionar-los. En l'operació, s'han retirat amb una excavadora les tanques de pedra que bloquejaven l'accés a la nau.En l'operatiu han participat prop d'una vintena de furgonetes de la policia catalana, juntament amb altres vehicles de Mossos i la policia local, un helicòpter i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Les denúncies seran per no haver respectat les restriccions sanitàries per la pandèmia i, a banda, els responsables de la rave se'ls denunciarà per organització d'una festa sense permisos a través de la normativa de joc i espectacles.Interior va demanar aquest divendres a Salut si calia efectuar algun procediment sanitari específic per a l'actuació policial i la conselleria dirigida per Alba Vergés va concretar que no es farien proves de detecció del virus perquè "no es té constància de cap positiu".Amb tot, el Departament de Salut ha demanat que "ningú s'escudi en Salut per no desallotjar" la rave i demanava posar fi a la festa, identificar els participants i imposar sancions. Així ho ha traslladat la consellera de Salut, Alba Vergés, al titular d'Interior, Miquel Sàmper, segons fonts de Salut. "És el mateix que s'ha fet en altres festes que incompleixen la normativa. Mai fins ara ens havien demanat un protocol per actuar", han explicat les mateixes fonts.

