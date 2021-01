Els Mossos avisen als participants de la «rave» de Llinars que desallotjaran la nau en les pròximes hores si no marxen

Els Mossos d'Esquadra avisen als participants de la "rave" de Llinars del Vallès que desallotjaran la nau abandonada en les pròximes hores si no marxen. I és que els assistents a la festa il·legal havien manifestat inicialment la intenció de quedar-s'hi fins dilluns i ara caldrà veure com reaccionen a la petició dels Mossos. Segons la policia catalana, hi ha més de 200 vehicles al voltant de la nau coneguda com a "Bòbila" i moltes són furgonetes on s'hi pot dormir. Des de la nit de Cap d'Any un dispositiu dels Mossos i de la policia local de Llinars ha controlat els accessos a la festa il·legal identificant les persones que en surten. Inicialment la policia catalana no tenia intenció de desallotjar la nau.​Des del Departament de Salut han exigit a Interior que els Mossos identifiquin tots els participants i s'imposin sancions. Segons informa SER Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Samper, que es posi fi a la "rave" igual que ja s'ha fet amb altres festes il·legals. Els Mossos també han demanat quin protocol han de seguir per desmuntar la feta, ja que se n'han desallotjat altres sense cap PCR ni quarantena.La policia catalana ha assegurat aquesta tarda que entrar a la nau abandonada podria generar greuges pitjors, però ara no descarten un desallotjament si els participants de la "rave" no marxen pel seu propi peu en les pròximes hores.El dispositiu juntament amb la policia local de Llinars del Vallès es va iniciar la nit de Cap d'Any. Segons ha detallat a l'ACN l'alcalde del municipi, Martí Pujol, fa dos anys ja hi va haver una festa d'aquestes característiques per Cap d'Any i també l'any passat hi va haver un nou intent, que en aquella ocasió es va poder aturar a temps.L’amo del restaurant "El Collet" ha vist amb sorpresa com aquest matí el seu pàrquing era ple de cotxes dels quals s’han apuntat a la festa. La majoria dels assistents no superen la vintena d'anys, molts són francesos, però també hi ha força catalans.No és la primera vegada que a aquesta nau s'hi fa una festa d’aquestes característiques i els veïns diuen que "n’estan farts". Reclamen a les autoritats que "actuïn" i que "posin fre" a aquestes macrofestes il·legals.

