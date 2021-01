Protecció Civil desactiva l'alerta del pla NEUCAT per la millora de la situació meteorològica

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla NEUCAT per la millora de la situació meteorològica. Segons un comunicat, el pla s'ha rebaixat en fase de prealerta ja que aquest dissabte encara es poden donar nevades en cotes baixes a les comarques de Girona, tal com indica la informació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).Aquest dissabte encara persistirà la possibilitat de veure alguna nevada local i feble a cotes baixes de l'extrem nord-est, del Pirineu i de la zona propera al Massís del Port. Durant aquest episodi que el pla NEUCAT ha estat en alerta no s'han enregistrat incidències destacables al territori.Les neu, que al final ha quedat en un simple ensurt, ha caigut en diversos punts del territori durant la matinada i el matí d'aquest 1 de gener. Ha fet presència de manera lleu i dispersa, a punts com al Ripollès. També, als Ports de les Terres de l'Ebre, on han caigut fins a cinc centímetres a les parts més altes.A sota, les imatges preses durant la matinada de Cap d'Any per Joel Durà als Ports, i aquest primer dia de l'any des del Refugi Caro -Estels del Sud.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor