Els Mossos mantenen el dispositiu als accessos de la festa il·legal de Llinars del Vallès

Els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu als accessos a la "rave" il·legal en una nau de Llinars del Vallès coneguda com a "Bòbila", al Vallès Oriental. La policia catalana està controlant l'accés i identifica les persones que en surten. Segons els Mossos, hi ha més de 200 vehicles a la zona i s'han detectat moltes matrícules estrangeres. A les imatges des de dins de la nau cedides aes veu a un centenar de persones ballant sense mantenir la distància de seguretat i sense mascareta.La policia catalana assegura que continuarà actuant amb criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat. Per això, consideren que entrar dins la nau abandonada on s'està fent la festa il·legal podria generar greuges pitjors. Per la seva banda, els assistents de la "rave" diuen que s'hi volen quedar fins dilluns. Molts dels vehicles són furgonetes on es pot dormir.El dispositiu juntament amb la policia local de Llinars del Vallès es va iniciar la nit de Cap d'Any. Segons ha detallat a l'alcalde del municipi, Martí Pujol, fa dos anys ja hi va haver una festa d'aquestes característiques per Cap d'Any i també l'any passat hi va haver un nou intent, que en aquella ocasió es va poder aturar a temps.

