VÍDEO La «rave» de Llinars del Vallès, des de dins

Si no fos perquè el 2020 ha estat l'any de la pandèmia, les imatges de la "rave" a Llinars del Vallès per la Nit de Cap d'Any (i que s'està allargant hores) potser no haurien estat tan polèmiques. A les imatges des de dins del recinte cedides a, es veu a centenars de persones ballant a l'interior d'una nau, sense portar mascareta i sense mantenir la distància de seguretat.Els Mossos d'Esquadra van iniciar el dispositiu a la nit de Cap d'Any, i al llarg del divendres han identificat la gent que entra i surt. En un primer moment, descartaven intervenir-hi per evitar generar situacions que puguin ser pitjors. Així i tot, finalment la policia catalana ha donat un toc d'atenció als participants avisant-los que els desallotjaran si no marxen en les pròximes hores. La policia catalana assegura que continuarà actuant amb criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat.La majoria dels assistents no superen la vintena d'anys, molts són francesos, però també hi ha força catalans. Segons ha detallat a l'alcalde del municipi, Martí Pujol, fa dos anys ja hi va haver una festa d'aquestes característiques per Cap d'Any i també l'any passat hi va haver un nou intent, que en aquella ocasió es va poder aturar a temps.

