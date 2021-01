Els Mossos actuen en una festa «rave» a una nau abandonada de Llinars del Vallès amb centenars de persones

Festa rave a Llinars del Vallès. Vídeo Carola López/ACN pic.twitter.com/RILZRHxmAw — jordi purtí (@jordipurti) January 1, 2021

Imatges de la festa rave que se celebra en una nau de Llinars del Vallès. Les ha penjat un dels suposats participants en una storie d'Instagram. Els @mossos i la Policia Local segueixen al lloc. Via @barrut. pic.twitter.com/83lXpU89gZ — Anna Punsí (@punsix) January 1, 2021

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llinars del Vallès treballen des de la nit d'aquest dijous en una festa "rave" amb centenars de persones a Llinars del Vallès, que continua encara activa aquest divendres al matí. "Hi ha molts vehicles, la majoria amb matrícules estrangeres i s'està actuant amb criteris d'oportunitat i proporcionalitat", ha detallat el comissari dels Mossos, David Boneta. En l'operatiu hi ha efectius dels Mossos i la policia local, amb unitats d'ordre públic de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Boneta ha afegit que fins ara s'han denunciat quatre dels participants a la "rave".La festa té lloc en una nau abandonada en una zona agrícola a l'extrem nord del municipi. Segons ha detallat a l'ACN l'alcalde del municipi, Martí Pujol, fa dos anys ja hi va haver una festa d'aquestes característiques per Cap d'Any i també l'any passat hi va haver un nou intent, que en aquella ocasió es va poder aturar a temps.

